Elio Henríquez y Leopoldo Ramos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 22 de agosto de 2020, p. 27

Policías del estado de Chiapas detuvieron al director del penal de San Cristóbal, al alcaide y a un vigilante, identificados como Juan N, Fredy N y Jaime N, respectivamente, acusados del delito de ejercicio ilegal del servicio público y del adecuado desarrollo de la función pública.

Su detención está relacionada con la muerte de Adolfo Gómez Gómez, encontrado sin vida en su celda el 27 de julio pasado. La víctima, de 57 años de edad, fue detenida a mediados de julio acusado detrata de personas, en el contexto de las investigaciones que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar al niño Dylan Esaú Gómez Pérez.

La dependencia, mediante un comunicado, señaló que de acuerdo con la carpeta de investigación, el 27 de julio Gómez Gómez se encontraba recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (con sede en San Cristóbal) cuando fue hallado sin vida .

Precisó que los imputados fueron capturados y puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, derivado de la omisión flagrante en su deber de cuidado .

Al respecto, Enereida Gómez Sánchez, hija del difunto, relató que poco después de ser detenido, su padre le habló para que consiguiera 50 mil pesos que le pedían los jefes en el penal .