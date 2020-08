Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Sábado 22 de agosto de 2020, p. a11

Juan Celaya cumple la cuarentena obligada por Estados Unidos y este domingo le harán la prueba de Covid-19 y los exámenes físicos en la Universidad Estatal de Luisiana.

El medallista mundial y triple ganador de preseas en los Juegos Panamericanos en 2019 estima entrar al agua próximamente para realizar sus primeros clavados, después de cinco meses confinado con su familia en Monterrey debido a la pandemia.

El resguardo me enseñó a controlar mi estado de ánimo y no quito el dedo del renglón para llegar lo mejor preparado a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos , ambos en Tokio, en febrero y julio de 2021, respectivamente.

Ya me quiero aventar (en la alberca), estoy muy contento por el regreso y ver a mis compañeros. El lunes empiezo clases en línea y no nos queda más que esperar para volver a comenzar y agarrar el ritmo , comenta el regiomontano y futuro ingeniero civil.

El clavadista no tuvo problemas para ingresar a territorio estadunidense ante la restricción que mantiene ese país por la emergencia sanitaria mundial. “Hay medidas más estrictas en el aeropuerto de Monterrey que aquí. A las personas que no traen cubrebocas no les permiten pasar, llenas un formulario, te toman la temperatura y esperas el abordaje. Cuando llegué (el pasado jueves) no pasó nada de eso y me pidieron guardar la cuarentena.