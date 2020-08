Deben hacer que el rival no tenga respuesta, y nos den oportunidad a nosotros como cuerpo técnico de establecer un mejor parado, por si necesitamos alguna modificación. Debemos evitar que pasen esos momentos tan apresurados y nos vuelvan a hacer daño , comentó el Piojo.

“Les he dicho cuándo deben estar mucho más concentrados, que necesitan enfocarse más en los pequeños detalles, saber jugar con una tarjeta amarilla, plantarse bien y mentalizarse para poder manejar los tiempos.

En ese sentido, el timonel azulcrema detalló que últimamente ha trabajado con su plantel en el aspecto mental para tratar de no cometer más errores.

Debemos estar conscientes de hacer bien las cosas, a pesar del liderato, yo he sido el primero en aceptar que no hemos tenido el torneo deseado, pero hemos sacado puntos importantes y valiosos , declaró ayer en una conferencia de prensa virtual.

“Ser favorito no implica que vas a conseguir los resultados, ya lo vimos la semana pasada, no jugamos bien, el rival (Querétaro) sí y nos ganó.

Miguel Piojo Herrera, técnico del América, reconoció que pese a marchar de líder de la clasificación general, su equipo no ha mostrado un buen desempeño en el presente torneo Guardianes 2020, pues ha tenido muchas desconcentraciones , las cuales, incluso le costaron varias expulsiones.

Asimismo, subrayó que el América necesita ser “un equipo mucho más sólido, que cuando perdamos un hombre no nos afecte tanto.

Convoca a Giovani dos Santos

Lo primero en lo que debemos trabajar es en no sufrir expulsiones, evitar dejarnos llevar por el ímpetu del partido, no cometer tonterías que nos hagan prescindir de jugadores, estamos tratando de erradicar eso. Entiendo la calentura de los muchachos, sin embargo no la justifico, e intento que ellos tampoco, de lo contrario, será muy fácil para los rivales hacernos perder la cabeza .

Por último, indicó que Giovani dos Santos volverá a la convocatoria de las Águilas, de cara al partido de este sábado ante Monterrey, luego de haberse perdido el arranque del torneo por continuar con su rehabilitación.