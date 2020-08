El tema de Beethoven es la libertad, la dignidad de las personas.

David Lang, quien ha sido definido cabalmente en la publicación cultural suprema, The New Yorker, por Oussama Zahr, como un astuto arquitecto de la música contemporánea , sabe que la filosofía consiste en plantear las preguntas correctas y en consecuencia montó su partitura sobre el esqueleto de la de Beethoven.

Hizo de lado, decíamos, las ridiculeces de los convencionalismos de las óperas tradicionales, en los que los personajes terminan haciendo cosas inverosímiles como morir cantando. Ya ni la cigarra.

David Lang quitó el fardo de la subtrama de la ópera de Beethoven para concentrarse en el tema que a aquel le importaba: la libertad, la dignidad de las personas.

Echó mano, para escribir él mismo el libreto de su ópera prisoner of the state, de textos de Nicolás Maquiavelo, Jeremy Bentham, Jean-Jacques Rousseau y Hanna Arendt.

Vemos así, pues hay videos disponibles en YouTube, cantar a su personaje The Gobernor:

is better to be feared

than to be loved

y a su personaje The Prisoner:

we are born free

but everywhere we are in chains

Maquiavelo y Rousseu, abonados a la cuenta de Beethoven en una ópera contemporánea que plantea preguntas tan sólidamente que deja atrás el fardo de las ideologías para ubicarse en el territorio de la filosofía.

Las metáforas pueblan la ópera de Beethoven y también la ópera de Lang. Cuando al final de esta última, todos los cantantes encaran al público en las butacas para decirles: ustedes ven aquí una prisión, nosotros vemos allá una prisión, no es sino una de las metáforas del aislamiento, de la opresión, del sometimiento.

Reflexiona Elkhanah Pulitzer, la directora de escena de prisoner of the state: planteamos parábolas escénicas y parlamentos donde nos preguntamos si hemos dado demasiado poder al Estado por encima de los individuos. Y es ahí donde Beethoven, Lang y yo nos hacemos a un lado, porque lo siguiente ya es responsabilidad del escucha, pues en eso consiste el trabajo cultural: en plantear preguntas para que la gente, el concepto de persona, se ponga en movimiento.

Ese es el territorio del compositor David Lang: la música hermosa, la música escrita para la voz humana y los planteamientos humanos, profundamente humanos, como los que detalla, en el sentido carnicero de la palabra, en su obra Anatomy Theater, para cuyo estreno se colocó al público en los balcones laterales altos y les fueron servidos vino y viandas, para reproducir las disecciones públicas de criminales en el siglo XVIII.

En esa ópera espeluznantemente fascinante, David Lang dedica un aria de gran belleza para cantar al cuerpo humano, y la trama de la obra consiste en la disección con bisturí órgano por órgano, en busca del lugar donde yace el mal, la maldad. Esa ópera de David Lang es una honda disección, un estudio de la naturaleza del mal. Su nueva ópera, prisoner of the state, es una gran parábola de la actualidad.

El mundo se aprestaba, hace apenas unos meses, a celebrar todo el año a Beethoven, por los 250 años de su nacimiento.

Los temas de Beethoven, incluido el confinamiento que vive la sociedad entera en el planeta, están vigentes, más que nunca.

Y es que vivimos el año Beethoven, 2020.

