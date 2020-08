Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 21 de agosto de 2020, p. 17

En los hospitales donde las actividades comienzan a normalizarse, luego de que por varios meses se dedicaran de forma exclusiva a atender a personas enfermas de Covid-19, los derechohabientes están dejando perder sus citas, al parecer debido a que no logran superar el miedo a contagiarse del nuevo coronavirus.

Al mismo tiempo, muchos otros pacientes siguen esperando a que los hospitales públicos donde los atendían vuelvan a abrir su puertas al servicio regular, lo que les ha ocasionado no sólo mayores gastos económicos, sino también el riesgo de que sus dolencias se agraven por la falta de atención.

Una de las personas que se han visto seriamente afectadas por la pausa que generó el Covid-19 de manera forzosa es Miguel (nombre ficticio para proteger su identidad real), quien vive con VIH y necesita vigilar de manera constante su estado de salud para evitar cualquier riesgo.

En noviembre del año pasado, Miguel se hizo por última vez el estudio conocido como CD4 o recuento de linfocitos, mediante el cual se detecta la carga viral para saber si ésta ha aumentado o si ha disminuido hasta hacerse indetectable , gracias a que los medicamentos están surtiendo efecto.

Sin embargo, debido a la reconversión de algunos hospitales y el cierre temporal de otros, los análisis que tenía que hacerse en abril pasado no los pudo llevar a cabo y por tanto no puede saber a ciencia cierta si debe cambiar la dosis de sus medicinas o no. De igual forma, tuvo que desembolsar 20 mil pesos en una operación de urgencia que debió haberle practicado una institución pública.