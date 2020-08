Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 21 de agosto de 2020, p. 11

De las revisiones a las cuentas públicas 2015 a 2018, en el rubro degasto federalizado, diputados de Morena que integran la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, describieron que el gobierno del estado de Nuevo León ha subejercido 19 mil 800 millones de pesos, de los que no ha entregado comprobación que transparenten el destino.

Esas probables irregularidades en el uso del gasto federalizado se sustentan en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a las cuentas públicas de 2015 a 2018, “y todo indica que la gestión de Jaime Rodríguez El Bronco ha incurrido en una presunta malversación de cerca de 19 mil 800 millones de pesos”.

Hasta ahora, se dijo a este diario, las observaciones de las dos dependencias fiscalizadoras a esa administración se concentran en la falta de comprobación del gasto de esos fondos federales, recursos no ejercidos, no contar con la documentación comprobatoria de un gasto, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y fondos ejercidos que no cumplen con objetivos específicos o programa.

A un año de que concluya su administración, Jaime Rodríguez se encuentra obligado a transparentar la gestión financiera de esos 19 mil 800 millones de pesos no solventados por el gobierno del estado. Y se apuntó a Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y Tesorería General de la entidad, identificado en el círculo cercano de El Bronco, quien habrá de aclarar el gasto federalizado. Entre los funcionarios encargados de los programas y acciones financiados se encuentran Manuel González Flores, secretario de Gobierno; de Infraestructura, Jesús Torres Padilla; de Salud, Manuel Enrique de la O Cavazos; y de Desarrollo Sustentable, José Vital Couturier.