El presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, Alberto Woolrich Ortiz, señaló definitivamente (la divulgación) no afecta el debido proceso, es una situación irregular que sí requiere ser investigada por parte de la Fiscalía, pero no tiene impacto de fondo en el proceso . Señaló que, si se logra determinar que la difusión provino de un funcionario de la FGR, se podría proceder en su contra por el delito de obstrucción de la justicia, y los que resulten, como elde corrupción, si es que entregó el documento a cambio de dinero o a favor de sus intereses.

Interrogado sobre la posibilidad de que la filtración sea obra de la defensa de Lozoya, Woolrich apuntó: es muy improbable que haya sido por parte de la defensa, aunque también el sello (del documento) me hace pensar lo contrario

Para el abogado Ángel Tapia Rodríguez, la difusión de la denuncia no afecta el proceso judicial, pues se trata sólo de una relatoría de hechos que aún debe investigarse por la FGR y probarse ante un juez.