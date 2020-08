Víctor Ballinas, Roberto Garduño, Enrique Méndez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 21 de agosto de 2020, p. 5

La filtración de videos y la denuncia que hizo Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, contra tres ex presidentes, dos gobernadores en turno, ex secretarios de Estado y legisladores no afecta el debi-do proceso , aseguró el presidente del Senado, Ricardo Monreal.

A esta opinión se sumaron la de diputados de Morena y del PT, quienes expresaron que la lista de nombres señalados solamente son una pequeña muestra del saqueo y los negocios multimillonarios en esa época . Incluso señalaron que, de comprobarse la cadena de sobornos, la Fiscalía General de la República (FGR) pugne por recuperar el dinero.