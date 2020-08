Al negar las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra, Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda, advirtió que no permitirá que se le difame por una venganza política , por lo que defenderá su honorabilidad mediante instancias jurídicas.

El también ex canciller aludió, en la carta difundida en su cuenta de Twitter, que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Como es del conocimiento público, he decidido estar lejos de cualquier proceso político y de decisión política pública, y, por ello, hasta ahora me he reservado mis opiniones en torno a este y a todos los temas de coyuntura nacional. Sin embargo, no voy a permitir que, por una venganza política, se me difame, por lo cual habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad mediante las instancias jurídicas correspondientes , señaló.

Según información difundida, Lozoya –imputado por corrupción en el caso Odebrecht– ha culpado a Videgaray de ser operador fundamental de una red de actos ilegales asociada a esa empresa brasileña, de alentar operaciones fraudulentas contra Pemex y de pagar con dinero de sobornos a asesores electorales de Peña Nieto.

Un par de horas después de publicado el tuit, ya tenía más de mil comentarios, la mayoría cuestionando el contenido de la carta, en particular de que no haya dicho antes que Lozoya incurría en malos manejos.