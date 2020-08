Sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla, porque todos debemos de estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad , apuntó.

En el caso de los tres ex presidentes a quienes menciona el ex director de Pemex (Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari), insistió en que debe hacerse una consulta, y atajó que no busca que se piense que yo soy el verdugo; ahora sí que, ¿yo por qué?

A recuperar lo robado

Además, subrayó que lo importante es recuperar lo robado y expuso como ejemplo el caso del proyecto Etileno XXI, en el que, indicó, de comprobarse irregularidades en los contratos relacionados se mostraría que se concedió a Odebrecht gas etano hasta en 30 por ciento por debajo de su valor de mercado.

En cuanto a los ex legisladores y ex presidentes que se señala en las acusaciones de Lozoya Austin, enfatizó que su gobierno no está persiguiendo a nadie y el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer , por lo que, de considerarlo, pueden presentar denuncias por daño moral.

Agregó: Se enojan. ¿Quién les manda? ¿Querían triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole? ¿Transar para avanzar? Pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa .

También descartó que la filtración violente el debido proceso, pero agregó que una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Lo ideal es que sean lo mismo, pero si hay que optar entre derecho y justicia, ¿ustedes qué dirían?

López Obrador dejó en claro que, aunque un juez otorgó un amparo a Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México –relacionado con la compraventa de una planta de fertilizante con sobreprecio de 200 millones de dólares, y que es parte de las imputaciones a Lozoya Austin–, el proceso no concluye y no habrá perdón si no hay devolución y reparación del daño.

De paso insistió en que la concesión del puerto de Veracruz a una empresa particular representa una privatización, por lo que incluso los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana se dijeron preocupados, pero garantizó que se actuará sin arbitrariedad, pero se revisarán los términos de dicho contrato.

Posteriormente, en la misma conferencia de prensa dio a conocer que ya subió al avión presidencial, desde donde grabó un mensaje para llamar a participar en la rifa de éste.