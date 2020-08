A

unque hay cuatro nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE), el poder lo mantienen Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. La Comisión Temporal de Presupuesto, que preside Ciro, se dispone a aprobar el lunes próximo el presupuesto para 2021. Literalmente es un atraco contra el pueblo mexicano, que vive hoy uno de los momentos más penosos de su historia, víctima de una doble crisis: la sanitaria y la económica. El gasto que se propone ejercer es de 20 mil 465 millones de pesos. A modo de comparación, el gobierno federal piensa gastar menos de 25 mil millones de pesos para vacunar a toda la población, mediante el acuerdo con Argentina y la asociación de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, en la que participa la Fundación Carlos Slim. El argumento que sirve de base al presupuesto del INE es que el próximo año se renovarán la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, los ayuntamientos de 30 entidades federativas y 15 gubernaturas. En total, 21 mil 368 cargos de elección popular. Hubo propuestas en el sentido de hacer economías, presentadas por los consejeros Norma de la Cruz y José Roberto Ruiz, que no fueron atendidas. Córdova, Ciro, Jacobo y sus secuaces no quieren entrar a los grandes temas, como desaparecer el seguro de separación individualizada del cual disfruta la burocracia dorada del instituto, y que cuesta 270 millones de pesos al año, ni tampoco a los gastos que podrían calcularse como egresos plurianuales. Quieren que todo entre el año próximo para facilitar el manoteo. Dejé para el último renglón lo peor: los 20 mil millones del presupuesto no son todo. Agreguen los subsidios a los partidos políticos por 7 mil 226 millones de pesos. En total, las elecciones del próximo año costarán 27 mil 691 millones de pesos. Más de mil millones de dólares. ¿Hasta cuándo?

Tú también, Calderón