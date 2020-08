El PRI, que no pactó coaliciones ni candidaturas comunes, registró candidatos en todas las demarcaciones. PAN y PRD irán con abanderados comunes en 28 municipios y solos en los restantes.

En esta ocasión, debido a las medidas impuestas por el IEEH para evitar contagios de coronavirus, no se permitieron reuniones masivas de apoyo a los aspirantes. Sólo acudieron representantes de los partidos, acompañados por un asistente y algunas de sus cartas fuertes a los ayuntamientos.

También registraron postulantes los partidos locales Podemos, integrado por maestros de la corriente de Moisés Jiménez, identificado con Elba Esther Gordillo; Más por Hidalgo, la agrupación Asociación de Movimientos Indígenas, Urbanos y Campesinos, así como Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

De igual manera se matricularon 38 candidatos independientes. No obstante, uno de ellos renunció horas después de su registro.

Morena inscribió para Pachuca al activista e investigador Pablo Vargas, quien dejó en el camino a los ex priístas Canek Vázquez, identificado con Manlio Fabio Beltrones, y a José Luis Lima Morales, ex titular de la Auditoría Superior del Estado. El cantante Francisco Xavier Berganza, ex candidato panista en 2016, anunció que impugnará la postulación de Vargas, por considerar que la encuesta con la cual se le otorgó la nominación fue irregular.

El PRI postuló a la alcaldía capitalina a su dirigente Sergio Baños, propietario de un diario local; el PRD, al ex senador Isidro Pedraza, fundador de Unidad de Fuerza Indígena y Campesina, y el PAN a Andrés Chávez.