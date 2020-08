Alejandro Alegría

Viernes 21 de agosto de 2020, p. 23

Los alimentos y bebidas preenvasados no son los culpables del número de personas muertas por la pandemia del Covid-19, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al pedir a los alcaldes del país que ayuden al sector privado a evitar la prohibición de esos productos.

Ante la posibilidad de que otros 24 estados más se sumen a las medidas regulatorias de venta de esos productos a menores de edad que se han tomado en Oaxaca y Tabasco, el líder empresarial comentó que es increíble que en un momento como el actual, se busque imponer la prohibición a la venta de alimentos en pequeños comercios.

Destacó que se cree que con esa medida sólo afectan al empresariado, pero también impactan la economía de las misceláneas, de abarroteros, de transportistas, azucareros, cañeros y demás actores de la cadena de valor que representa 15 por ciento del producto interno bruto (PIB).

El objetivo es culpar a alguien de la cantidad de muertos que estamos teniendo en la pandemia. Definitivamente la culpa no la tienen los productores de alimentos procesados, no la tienen los hábitos de los mexicanos, no la tenemos nadie , apuntó.