▲ Los planes presentados por la Sener no van en línea con la política energética del país, advierten dos integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Foto Marco Peláez

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de agosto de 2020, p. 22

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó a la Secretaría de Energía (Sener) otorgar asignaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en la cuenca de Tampico-Misantla, con inversiones superiores a 350 millones de dólares.

Sin embargo, un par de comisionados del organismo consideraron que esta aprobación va en contra de la política energética que ha planteado la administración federal y los planes a futuro de Pemex, pues está latente la posibilidad que la petrolera no cuente con el financiamiento necesario, además, que este plan contempla incorporar reservas petroleras en campos no convencionales, es decir, que no se tiene certeza si los recursos estimados por la Sener se podrán obtener.

Con tres votos a favor y dos en contra, el organismo regulador dio la autorización a la Sener para que Pemex presente planes de trabajo para explorar asignaciones en Veracruz, de las áreas Xanati, Yuban y Chuyan.

De acuerdo con la Sener, en los escenarios base para estas tres áreas se pretende evaluar recursos prospectivos por 404 millones de barriles de petróleo (bdp) crudo equivalente, y la incorporación de posibles reservas hasta por 108 millones de bdp crudo equivalente. Las inversiones para este primer escenario son hasta de 538 millones de dólares.

Según la información mostrada, el área Xanati se localiza al norte del estado de Veracruz y contempla la incorporación de aceite ligero por medio de la técnica de fracturación hidráulica (fracking). Yuban se localiza al norte de Veracruz y Chuyan en ese mismo lugar.