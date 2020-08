A

pareció el cochinero de nuestra política. Es la nota estelar de este jueves en los periódicos nacionales y en las redes sociales. Al mismo tiempo que la nominación de Biden y la luz brillante de Kamala abrieron una esperanza al mundo de los marginales al ser nominados por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

Esperanza que asocio con el famoso don Quijote y que consiste en la sustancia de las cosas que esperan. Espera que consiste en aceptar lo que se siente que se tiene. Revestir la vida de espíritu; de ser espíritus espoleados por el anhelo de nuestra categórica intuición creadora.

“El ser existe y es fluir del tiempo. Y, es más, sólo el ser existe…” La difuminación del ser y su apariencia como lo planteó Heráclito, colocado muy cerca del pensamiento de Cervantes y de Freud. Ellos, a contracorriente, ponen el acento en sentido contrario a la unidad, la centralidad, la fijeza y la sistematización. Descubrieron que todo se mueve, se torna sola, se disgrega, desaparece y vuelve a aparecer.

Heráclito, con la misma vigencia y actualidad que el Quijote y el pensamiento freudiano, descubre la falta de fijeza de las cosas y se queda prendido y prendado de esa incesante transformación en lo que se dora que hace que cada momento, en cuanto realidad, sea un inquietante fluir inasible, encontrando la manera plástica de renunciarlo con la famosa imagen del hombre que no se baña dos veces en el mismo río, porque el río ya no es el mismo, las aguas ya no son las mismas; han dejado de ser lo que eran, no volverán a serlo jamás.