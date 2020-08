También se hará una revisión crítica sobre las obras de Tamayo que forman parte del acervo del museo, que se complementará con lo que el reconocido pintor estaba haciendo a escala internacional, y que no está representado en dicha colección .

Apertura gradual y responsable

En la reapertura del Museo Tamayo estuvo presente la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, quien explicó que la estrategia para iniciar actividades en los recintos será gradual, paulatina y responsable .

Arreola comentó a La Jornada que por el momento el total de visitantes dentro del Museo Tamayo será de 168 personas, con la finalidad de poder guardar la sana distancia y permitir un seguro flujo de visitantes.

Las exposiciones que actualmente se encuentran en exhibición son English for Foreigners (Inglés para extranjeros), primera muestra del artista estadunidense Stephen Prina en México, cuyo trabajo incluye elementos visuales, piezas de sonido y actos performáticos con los cuales explora el legado de las prácticas artísticas de los años 60 y 70, analizando sus matrices históricas, así como sus posibles transformaciones .

Asimismo la muestra All and Everything, del artista portugués Alexandre Estrela (Lisboa,1971), quien emplea el cine y el video de soportes principales para explorar los límites físicos y conceptuales de la imagen .