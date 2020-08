Rubicela Morelos Cruz

corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 19

Cuernavaca, Mor., La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso local tiene en su poder un procedimiento de juicio político contra el ex gobernador Graco Ramírez (2012-2018) y hacia los ex titulares de Hacienda y Contraloría, Jorge Michel Luna y Adriana Garza, respectivamente, por no entregar 120 millones de pesos durante 2018 a organismos autónomos estatales, informó el presidente de esa instancia, José Casas González.

En conferencia de prensa, el legislador señaló: “Hemos ya hecho la notificación a Graco Ramírez con lo cual se sujeta formalmente a este procedimiento de juicio político entablado en su contra por parte del Ejecutivo (actual), por medio del consejero jurídico.

Ayer miércoles se hizo lo mismo con Michel Luna, mientras que a la ex contralora Adriana Garza no se le ha encontrado. (Los acusados) tendrán 15 días para comparecer y mostrar las pruebas que ellos consideren pertinentes y continuar el procedimiento .

Casas González explicó que los ex funcionarios públicos estatales podrán comparecer ante los diputados locales y presentar sus pruebas, o no, posteriormente, vendrán los alegatos, y después las conclusiones, mismas que se presentarán ante el pleno del Congreso local para su votación.