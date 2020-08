José Antonio Román

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 16

El 63.2 por ciento de los maestros que han impartido clases a distancia en medio de la pandemia del Covid-19, en todos los niveles educativos, no ha recibido un apoyo o guía institucional para realizar su trabajo, revela una encuesta de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, sección México.

Al presentar los resultados, la organización, integrada por representantes sindicales de educación básica y superior, así como académicos universitarios y estudiantes, indica que la pandemia trastocó gravemente las condiciones laborales de los docente, situación que debe revisarse incluso de manera legislativa, pues la tendencia que se sigue es hacia una precarización de su trabajo.

De acuerdo con la encuesta, aplicada también en otros países de América Latina, sólo 52.5 por ciento de los maestros dijo tener conexión de Internet inalámbrica en casa; de ellos, más de la mitad señala que la señal va de regular a mala .

Los principales problemas que enfrentan para cumplir su actividad docente no presencial, a distancia o en línea, son la conectividad de Internet y la carencia de instrucción en recursos tecnológicos, con 32 por ciento cada una, además de falta de computadoras y orientación y guías para el trabajo virtual.

Respecto a los medios de comunicación utilizados, 76 por ciento afirma haber usado WhatsApp o mensajes de texto, 67.8 se ha auxiliado del correo electrónico y 30 por ciento lo ha hecho con llamadas telefónicas, sobre todo para estar en contacto con los padres.

La encuesta también reporta que sólo 30.5 de los profesores afirma que pudo contactar a todos los alumnos de sus salones y/o clases, mientras 10.1 señala que estableció comunicación con muy pocos o de plano con ninguno.

Durante la presentación del informe, María de la Luz Arriaga, representante de la coalición, informó del inicio de la campaña nacional e internacional Que la educación virtual no te desconecte, que la educación virtual no te deshumanice, la cual tiene como finalidad denunciar el modelo excluyente que hay detrás de las clases por televisión y a distancia, pues no todos tienen acceso a estas herramientas, además de hacer visible la afectación a las condiciones de trabajo de los docentes.