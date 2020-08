Hermann Bellinghausen

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 15

Siguen los ataques armados contra diversas comunidades tzotziles del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, mismos que, siendo crónicos, se han agudizado desde el viernes. Las agresiones son perpetradas por grupos civiles armados de Santa Martha, Chenalhó. Desde Aldama, La Jornada recibe reportes constantes sobre los ataques, tanto del origen de los tiros como de las poblaciones objetivo .

Un viejo conflicto de límites por 60 hectáreas entre Aldama y Chenalhó ha derivado en una situación donde se disparan armas de alto poder y se lanzan explosivos sólo desde un lado. Sin embargo, las versiones oficiales dan a entender que existe un enfrentamiento entre dos bandos , y lo mismo que los medios locales, dan crédito sólo a la información dada por el gobierno municipal de Chenalhó y los grupos de Santa Martha, quienes se presentan como víctimas de Aldama. Este miércoles, el grupo paramilitar hizo circular un video insólito, presentándose en sociedad.

No obstante, según todos los reportes in situ, existe una vasta operación de hostigamiento, cerco y ataque contra comunidades de Aldama, desde las cuales no hay evidencias de disparos.

El martes se informó de un muerto en el centro de Santa Martha, cuyos pobladores culparon a los de Aldama. Presuntamente, el gobierno federal intervino para calmar los ánimos , según expresó en redes sociales Misael Rojas, vocero del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y dio por buena la versión del enfrentamiento .

Dadas las circunstancias reales, considera Pedro Faro, director del Frayba y observador atento del conflicto, resulta muy improbable que los indígenas de Aldama pudieran atacar y presuntamente matar a una persona en el centro de Santa Martha, donde por lo demás suceden cosas muy inquietantes.