Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 14

Siete asociaciones, varias de ellas ligadas a ex priístas y ex perredistas, recibirán registro como Agrupaciones Políticas Nacionales, según el dictamen que se aprobó ayer en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata de Unidos; Sociedad e Instituciones; Movimiento por el Rescate de México; Plan de las Tradiciones por México; Nuevo Espacio; México, Educación y Justicia, y Proyecto Nacional por y para México.

La agrupación que logró el mayor número de afiliados fue Sociedad e Instituciones, del ex priísta Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), con 36 mil 639 afiliados y 30 delegaciones estatales.

Unidos, del ex perredista y alcalde de Nezahualcoyótl, Juan Hugo de la Rosa, alcanzó 11 mil 14 inscripciones válidas y 14 delegaciones.

Movimiento por el Rescate de México, del ex priísta y ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, logró una membresía de 7 mil 231 inscritos, mientras Nuevo Espacio, de Pablo Antuñano, ex colaborador de Ricardo Monreal, alcanzó 11 mil 671.