El mandatario federal recordó que la iniciativa de reforma constitucional que elimina el fuero para el titular del Ejecutivo Federal fue enviada hace más de un año, y a pesar de haber sido modificada en su discusión, aún no hay acuerdo para avalarse.

De cara a los comicios de 2021, sostuvo además que denunciará cualquier delito electoral del que se entere sin importar si lo cometen funcionarios municipales, estatales o federales, a la vez que advirtió a los integrantes de su gobierno que no permitirá que se destinen recursos públicos para beneficiarse, y emplazó a quienes aspiren a un cargo a renunciar a su debido tiempo para enfocarse a ello.

Otro de los temas que adelantó serán motivo de debate en el Congreso es la regulación de la mariguana, ya que expuso que hay un plazo legal para su aprobación, pero refirió que la regulación será sobre su uso con fines medicinales.

Más tarde, en la misma conferencia de prensa realizada ayer en Querétaro, garantizó que no influirá en el proceso electoral del próximo año: No soy hipócrita; soy demócrata , subrayó, a la vez que reiteró que no apoyará a ninguna persona a algún cargo público, y se debe garantizar la libertad de la población para elegir.

Independientemente de la autonomía de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y aunque reconoció que ello puede traer dificultades y diferencias , afirmó que una vez que comiencen los procesos electorales y me entere de que hay gobiernos municipales, de que hay gobiernos estatales, de que hay funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones, los voy a denunciar, estoy obligado a hacerlo .

Tras señalar que el fraude electoral es como un crimen, sentenció que eso se acaba porque se acaba , y recalcó a los servidores públicos del gobierno federal que el que se meta a usar presupuesto, (o) bienes del gobierno para favorecerse, va a ser consignado .

En el caso de los partidos políticos, señaló que también tienen que ser los militantes y los ciudadanos los que elijan con absoluta libertad a sus dirigentes.