La senadora de Morena Antares Vázquez agregó: es muy evidente lo que demostró en su lenguaje corporal y en la manera de actuar el gobernador de Querétaro. Dijo que ya no va a hablar del asunto y además de manera socarrona piensa que despidiendo a su secretario particular con eso ya la hace y libra el juicio público al que está sujeto en este momento .

El diputado morenista Javier Hidalgo destacó: hoy presenciamos cómo el cinismo puede no tener límites. Vivimos una situación inédita que representa el fin de la vieja política y que de verdad causa indignación, rabia y coraje entre todos los mexicanos. El caso Odebrecht, Etileno XXI, Agronitrogenados y Pemex se confirman con el video que involucra a Lozoya, Ricardo Anaya y al gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez. La respuesta de Domínguez, además de demostrar un absoluto cinismo, es de pena ajena .

Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente, la bancada de Morena tocó el tema de los sobornos a ex funcionarios panistas y el de la concesión por 100 años del puerto de Veracruz. Senadores y diputados del PRI guardaron silencio, y el PAN minimizó el caso de los sobornos y salió en defensa de la concesión del puerto, porque, aseguró, se trata de una empresa pública.

El video difundido, insistió, pone en evidencia cómo los regímenes corruptos estaban acostumbrados a ganar elecciones a billetazos, a hacerse de grandes fortunas. “Espero que no sólo el asunto de la reforma energética, lo de Odebrecht, lo de Agronitrogenados y demás salgan a la luz, sino también lo de La estafa maestra, que es mucho más grave”.