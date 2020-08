Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 8

Al referirse a los ex legisladores panistas señalados de haber recibido, mediante sus colaboradores, sobornos para aprobar las llamadas reformas estructurales del Pacto por México, en particular la energética, el ex dirigente del PAN Luis Felipe Bravo Mena recordó ayer que varios de ellos salieron del partido para apoyar al ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade.

Ello habla de que quizá ahí no había un estilo o mística panista real . Tenían una dinámica basada en una amistad previa, hecha en la escuela, más que una lealtad a principios y al partido, dijo en relación a los ex senadores ligados al ex presidente Felipe Calderón, entre quienes se encuentran Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda; Jorge Luis Lavalle; Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, y Roberto Gil.

Al preguntarle si son convincentes las explicaciones que han dado Domínguez y otros sobre las acusaciones que pesan en su contra, Bravo Mena consideró que hay que escucharlos y cotejar eso con lo que haya en el expediente, con lo que tengan las autoridades, no basarse en dichos, en dimes y diretes, porque eso sólo confunde.

El ex embajador de México en el Vaticano puntualizó que en la difusión de videos donde aparecen panistas contando fajos de dinero y en la filtración de declaraciones, se nota con mucha claridad un ánimo de escándalo más que de hacer justicia; un propósito político más que de encontrar la verdad. El destinatario es e Partido Acción Nacional, el único que está en condiciones de generar un equilibrio en el país, puntualizó.