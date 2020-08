Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que incluso amenazan con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos , según advirtió el ex director de Pemex.

Los nombres de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como los de los ex candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, son mencionados en la denuncia que presentó Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos responsables de incurrir en actos de corrupción asociados con la firma Odebrecht, o también de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado.

Emilio Lozoya afirma que esta situación comenzó desde 2006, y continuó en el sexenio siguiente: quiero dejar muy claro que Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa .

En el capítulo titulado “Etileno XXI–etapa de Felipe Calderón Hinojosa”, Lozoya señala cómo el proyecto comenzó a fraguarse desde que éste era titular de la Secretaría de Energía, y fue diseñado para favorecer a la firma Braskem, filial de Odebrecht, en un esquema que obligaba a Pemex a surtirla de etano a 30 por ciento del precio del mercado.

En abril de 2011, cuando el consejo de administración de Pemex discutió la ampliación de este contrato, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y otros consejeros, impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato , según denuncia Lozoya Austin.

Respecto de Carlos Salinas, afirma que cabildeó para que uno de sus hijos recibiera de esta empresa productiva del Estado una indemnización de 15 millones de dólares por la cancelación del contrato de una plataforma petrolera.

Esto, pese a que la plataforma, de la empresa Trese, había registrado una explosión por falta de mantenimiento, donde murió uno de sus trabajadores, y no era apta para la producción.

Lozoya entonces fue aconsejado para que tuviera cuidado con Salinas, pues a quien no ayudaba a sus hijos y socios los consideraba traidores .

El ex director de Pemex termina su denuncia señalando como responsables de hechos posiblemente constitutivos de delitos a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Luis Videgaray Caso, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, Osiris Hernández, Ernesto Cordero Arroyo, José Antonio Meade Kuribreña, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Caraveo Opengo, Lourdes Mendoza y Carlos Salinas de Gortari.

Los señalados responden

Por la noche, luego de ser mencionados en la trama de corrupción de la empresa Odebrecht, varios de los ex funcionario aludidos se pronunciaron en redes sociales.

El ex presidente Felipe Calderón escribió en sus redes sociales: el manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya (con el chantaje de tener presa a su mamá) es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas .

José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI y ex secretario de Estado tanto en la administración de Calderón como de Enrique Peña Nieto, señaló en un tuit: Mi vida pública la dediqué a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia .

Agregó que será respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos .

El ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya dijo que las acusaciones de Lozoya en su contra no sólo son falsas, sino verdaderamente absurdas. Sus mentiras no resisten el mínimo análisis, subrayó al destacar que el ex funcionario afirma que le entregó dinero en la primera semana de agosto en el estacionamiento de la Cámara de Diputados cuando era legislador de Acción Nacional; sin embargo, cinco meses antes se había separado del cargo para ocupar la secretaría general del partido y luego la dirigencia nacional.

En un comunicado, destacó que este jueves presentará una denuncia contra Lozoya por daño moral, a fin de que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte sentencia .

Aquí la liga para leer el texto de la denuncia: https://www.jornada.com.mx/temporales/denuncia-emilio-lozoya-contra-epn-calderon-salinas.pdf