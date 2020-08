¿I

ncluye el arreglo de inmunidad de la Fiscalía General con Emilio Lozoya al empresario Alonso Ancira, presidente de AHMSA? Ganó un amparo definitivo contra la orden de aprehensión emitida el 25 mayo del año pasado por la fiscalía mexicana. Fue acusado de participar en un esquema fraudulento por el cual Pemex compró con sobreprecio de 200 millones de dólares la empresa Agronitrogenados, que, se supo después, era un planta chatarra. AHMSA informó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que la justicia federal instruyó al juez de control adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México a dictar todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable . En otras palabras, quedará libre en las próximas horas. La orden de aprehensión de la fiscalía dio origen a la ficha roja de Interpol, así como a la posterior solicitud de extradición presentada ante la justicia de España, donde fue detenido el empresario. Desde el primer momento, tanto el presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México como la propia empresa rechazaron la existencia del supuesto delito, ya que como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares , señala el comunicado. La empresa indicó también que la acción penal contra Ancira generó la cancelación de créditos bancarios y comerciales, así como pedidos, y originó un descalabro por más de 350 millones de dólares a la compañía, además de un daño en todas sus operaciones financieras y productivas. Ups. Nomás falta que ahora demande al gobierno mexicano y deba indemnizar a la empresa y al empresario, quien, por cierto, no estaba en la cárcel, disfrutaba de libertad mediante el pago de una fianza de un millón de euros.

La guerra contra Huawei

Huawei es una marca popular en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde la compañía china está vetada poque se teme que podría ser utilizada por espías en Pekín contra los estadunidenses –versión no probada. Pero expulsar a Huawei de Estados Unidos –y presionar a los aliados para que hicieran lo mismo– no fue suficiente para la administración Trump, dice la revista británica The Economist. Parece que quiere a Huawei muerta. El año pasado, el Departamento de Comercio prohibió a las empresas estadunidenses vender a Huawei chips fabricados en Estados Unidos. En mayo, añadió una regla que prohibía a las empresas nacionales y extranjeras el uso de equipos de fabricación de chips construidos en Estados Unidos para crear procesadores a medida para Huawei. El 17 de agosto apretó la tuerca una vez más, esta vez, muchos expertos piensan, para siempre. Su nueva regla prohíbe a cualquier persona vender cualquier chip a Huawei, si estos fueron producidos con tecnología estadunidense. Esto cubre prácticamente a todos los fabricantes de chips en el mundo, incluidos los de China, cerrando así todas las puertas.