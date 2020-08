Se solidariza contra cobros en Universidad de Chihuahua

C

omo parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, enviamos toda la solidaridad a los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua que se encuentran al frente de los juicios de amparo tras las altas cuotas de inscripción.

Se han llevado a cabo una serie de cambios en nuestro estilo de vida, tras enfrentarnos a la pandemia por el Covid-19, y esto ha conllevado un rezago económico a escala mundial.

Con inscripciones de 3 mil 950 pesos y un falso apoyo , que en realidad es una forma de tapar el tema de las cuotas de inscripción con un sinfín de requisitos y candados para poner trabas en los trámites de dicho apoyo, y ante la falta de interés y la poca seriedad de las autoridades universitarias para atender el tema, la alumna Guadalupe Lizbeth Avena Hernández, en conjunto con la comunidad universitaria, ha iniciado una batalla contra el costo de cuotas, amparados en el artículo 3 constitucional, implementando la reforma legislada en 2019 que corresponde a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en el país.

Karen Velázquez Lugo, estudiante de la UNAM

Solicita ayuda ante adeudo de pensión

Solicito ayuda para regularizar el pago de la pensión de un adulto mayor. Me refiero al apoyo económico a adultos mayores que la Secretaría de Bienestar otorga y que mi padre recibió hasta septiembre de 2019, pero desde entonces no cuenta con ese ingreso, que era su única fuente de subsistencia. Desde hace 11 meses he recorrido oficinas federales y locales sin poder recuperar ese derecho para él. Ahora con el confinamiento, no queda más que en el centro de atención telefónica, en el que me atienden siempre como la primera vez en un ciclo sin fin, prometiendo una visita que nunca se realiza.

Mi padre tiene 91 años y requiere de medicinas y atenciones que se sufragaban con su pensión, por lo que respetuosamente lanzo un grito de ayuda.

Rosario Miranda. Teléfono 55-1885-8617

Propone una consulta sobre la anulación de la reforma energética

Y ahora, ¿qué dirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una consulta para echar abajo la reforma privatizadora de Pemex? En su momento, algunos ministros de la Suprema Corte se negaron a que la referida reforma constitucional privatizadora de Pemex se sometiera a consulta nacional con argumentos risibles, y así nos fue. Esperemos que el maiceo no se haya dado en este poder, como en el Legislativo.

Por ello, un planteamiento, que bien podría convertirse en exigencia nacional, es que la próxima jornada nacional de consulta se someta a consideración de la población la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que la reforma energética promovida en el gobierno de Enrique Peña Nieto deba anularse, por haberse logrado con vicios de origen, como son los sobornos a los legisladores que la aprobaron?

José Juárez Medina

Exigen morenistas procesos internos claros en Morelos

Los integrantes de las bases de Morena del estado de Morelos agradecemos se publique la presente para exigir al Comité Ejecutivo Nacional la democratización del partido y la continuidad de la Cuarta Transformación; asimismo, la creación de un comité interino en la entidad que organice el proceso electoral estatal, la rendición de cuentas, y auditoría 2015-2020 a la actual dirigencia local, así como la anulación de los acuerdos tomados en la reunión del pasado 8 de agosto.