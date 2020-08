Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 27

La relación comercial entre México y Estados Unidos sólo va a funcionar si el país honra los contratos, pues es la única forma de certidumbre para traer inversión, fue el mensaje que le dio el gobierno estadunidense a Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Durante la 76 Asamblea de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el funcionario dijo que al concluir el protocolo de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, a principios de julio, funcionarios de la administración de Trump expresaron un mensaje:

Queremos recordar que para que haya un éxito rotundo en la relación comercial y en hacer una América fuerte, honren los contratos, así de sencillo, ese fue el mensaje, porque si no hay esto, no hay certidumbre y si no hay certidumbre no hay un ambiente propicio para la inversión que es lo que más requerimos.

Lo anterior lo contó luego de que Adrián Sada Cueva, presidente del organismo industrial, pidió al gobierno federal dar confianza y certidumbre a los empresarios, respetar las leyes y reducir los costos de la electricidad, que dejan en desventaja al sector secundario ante la industria estadunidense.

Romo sostuvo que si no se respetan los contratos que se tienen en México, la nación no podrá aprovechar la gran oportunidad que hay en el conflicto entre Estados Unidos y los países asiáticos, para traer plantas productivas hacia territorios mexicano e incrementar el contenido nacional.