Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 25

El sector privado reconoció que debido a la baja inclusión de la mujer en las actividades económicas, México no ha logrado avanzar en el desarrollo y consideró que lo logrado en materia de género podría perderse ante la aparición del Covid-19.

Durante la adhesión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la campaña mundial He for She de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula del sector de la iniciativa privada, reconoció que si bien la inclusión de la población femenina es un problema internacional que afecta la vida laboral, económica, social y política de todas las comunidades, en el país hay acentuado rezago respecto con otros países de América Latina.

Apuntó que en el índice anual de la brecha de género del Foro Económico Mundial, que incluye a 184 naciones, México está en las últimas posiciones en rubros claves como la participación económica, la laboral y la iniquidad.