Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 20 de agosto de 2020, p. 24

En siete años y medio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reportado 2 mil 983 confiscaciones en las aduanas del país. Armas de distinto tipo, municiones, drogas, restos humanos y dinero en efectivo forma parte del tráfico detectado y denunciado por estas oficinas de control. De los responsables, sólo mil 357 personas fueron dispuestas ante el Ministerio Público, según informes de transparencia que publicó el órgano desconcentrado de Hacienda.

Un tercio de los embargos son armas de fuego y equipamiento bélico. De 2012 a mayo 2020 –fechas de las que dio información el SAT, pese a que se le requirieron datos desde 2006–, más de 50 por cien-to de los casos de embarques de armas que la Administración General de Aduanas (AGA) reportó, se dio en siete oficinas. Con excepción de una en Guadalajara, todas se ubican en la frontera con Estados Unidos.

Entre 2012 y 2017 no hay registros de que se hayan incautado armas de fuego, municiones o cartuchos en la frontera de Tijuana, según el reporte referido del SAT. No obstante, con las retenciones que se han registrado de 2018 a mayo de 2020 es la aduana con el mayor flujo de armas ilegales detectadas por la autoridad. Le siguen Ciudad Juárez, Nogales –que no reportó casos de 2013 a 2016–, Nuevo Laredo que tampoco dio parte de confiscación alguna, sino hasta 2019, y aún con ello se ubicó como la quinta instalación del SAT donde se detectó un mayor número de armas. Por último, están Ciudad Reynosa y Guadalajara.

Siete focos rojos

Estas siete aduanas, una séptima parte de las que hay en el país, concentran 51 por ciento del trasiegodetectado de armas a México.

Los países de origen varían. Se repite Estados Unidos, pero también se han detectado cargamentos provenientes de República Checa, Rusia y Brasil, exhibe el organismo.