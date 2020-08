L

a derecha conservadora, en particular la anglosajona, quiere que el pontificado bergogliano llegue a su fin. Con dos libros con el mismo nombre The next Pope ambicionan crear una atmósfera de fin de pontificado y buscar desde ahora el sucesor de Francisco. Es comprensible la alarma mediática de la derecha por la salud frágil de Benedicto XVI, considerado el verdadero Papa , en contraposición a Francisco, el Papa tercermundista. El pontífice de un indeseable progresismo católico. Esta derecha con sesgos cismáticos, lucha por una hermenéutica de continuidad de Juan Pablo II y Benedicto XVI. No tolera, las rupturas de un pontificado latinoamericano pueblerino, aunque éste, se sustente en el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II. Después de siete años, Francisco debe ser remplazado o eliminado. Por ello, la derecha estadunidense quizá imbuida por la atmósfera electoral de Estados Unidos, prepara un clima anticipado de cónclave sucesorio.

Con muy poco tacto, se han lanzado dos libros con el mismo nombre. El primero, escrito por el reconocido historiador George Weigel y el segundo del periodista Edward Pentin corresponsal en Roma del National Catholic Register y colaborador habitual de los programas de la conservadora cadena televisiva EWTN. Nos ocupamos ahora de éste último, pues tuvo la audacia de proponer candidatos para un hipotético cónclave que releve de su cargo a un pontífice de 83 años que goza de cabal salud y pleno dominio de su potestad pontifical. El texto es una provocación, pues el Papa actual todavía está vivo por tanto es una desleal propuesta editorial. Se trata de un ataque político disfrazado al liderazgo del actual Papa. No hay un cónclave a la vista, es claro, pero ya han decidido adelantar el fin del pontificado. Teniendo como antecedente la renuncia de Benedicto XVI, no necesariamente tenemos que esperar la muerte de un Papa para elegir un sucesor. El Papa Francisco podría decidir convertirse también en emérito . Y como en la película de Netflix, Los dos Papas, Bergoglio podría convertirse en el gran elector del próximo Papa. En una entrevista, el autor del libro expresó: es posible que pueda renunciar y hay muchas teorías por ahí. Una es que Francisco podría renunciar, pero esperaría que Benedicto muera primero. Bergoglio, por tanto, habría intentado hacerse con un sucesor privilegiado, y muchos piensan que esa persona es el cardenal Tagle. Otros creen que es muy poco probable que Francisco renuncie, especialmente porque claramente tiene un plan para reformar la Iglesia de acuerdo con su visión personal .