E

n la semana previa a la primera manifestación en España contra el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública, y de otras medidas adoptadas por el gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez para tratar de contener la propagación del Covid-19, Miguel Bosé transmitió en su cuenta de Twitter: ¡Nos quieren matar! … ¡que nos dejen vivir! .

Un día después, en Buenos Aires, la coalición derechista Juntos por el Cambio (macrista), convocó a una concentración anticuarentena frente al Obelisco. Entre los numerosos comentarios sobresalió el de una señora de 91 años: Ojalá tengamos vacuna, pero no una que te impongan. Quiero elegir. Si me guío por lo que dicen, está en manos de corruptos. Quiero elegir la vacuna que me puedo poner .

En el uno y otro caso… ¿miedo, ignorancia o ambas cosas a la vez? Se supone que Bosé es un hombre ilustrado, aunque en sus declaraciones haya venido alertando contra “…el dominio global propiciado por la ‘Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación’ –sic–)”, y oponiéndose a la vacuna, el gobierno mundial 5G (sic), y la alianza España-Bill Gates (sic).

Si mal no recuerdo, el uruguayo Juan Carlos Onetti decía que le bastaba recorrer las páginas de un periódico, para concluir que la estupidez humana era inmortal. Bien. Pero ahora, varias vacunas vienen en camino, y tras cinco meses de confinamiento el mundo real sonríe. Mientras que el delirante, totalmente aislado, murmura, intriga y difunde boludeces en las redes antisociales.

Buen récord de la ciencia, en comparación con las consecuencias de la peste negra o peste bubónica que en el siglo XIV diezmó la población europea, junto con el consecuente impacto emocional que terminó reformulando las formas de sentir la religión, y las cosas de la sociedad.

Con todo, la eventual desaparición del Covid-19 difícilmente podrá evitar las enseñanzas que el virus ha instalado en el imaginario popular. En primer lugar, la innegable evidencia de que sólo el Estado (y una fuerte voluntad política), garantizan la lucha eficaz contra la pandemia.