La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), afirmó que en el Senado sus correligionarios ejercieron un voto convencido en favor de la reforma energética. Resulta extraño que se afirme que el dinero recibido por dos ex funcionarios se destinó para comprar votos de los blanquiazules.

Eso me deja tranquilo , pero ante cualquier prueba y elemento, quienes sean señalados tendrán que responder”, añadió.

La dirección del blanquiazul informó que ha dialogado con los panistas señalados de recibir sobornos de la administración de Enrique Peña Nieto para aprobar las reformas estructurales, en particular la energética, y todos le han dicho que nada tienen que ver con esos señalamientos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que analizará a los implicados en la grabación, colaboradores de los ex senadores Francisco Domínguez –hoy gobernador de Querétaro– y Jorge Luis Lavalle.

Que investigue la FGR

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, calificó de indubitable lo que aparece en las imágenes, por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar.

Evidentemente es un acto de profunda corrupción; merecemos saber la verdad. Me sorprendieron las imágenes, no había visto nada de ese tamaño , señaló. Consideró en que la difusión no viola el debido proceso.

La bancada del PT en San Lazaró aseguró que sí existen evidencias de la compra del voto de legisladores del PRI y del PAN y expresó su respaldo al Presidente en el combate a la corrupción.

Nieto Castillo aclaró que el video difundido el lunes no forma parte de las denuncias que presentó el área a su cargo dentro del proceso que se le sigue a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, y resaltó que se efectuarán las investigaciones que correspondan .

La senadora panista Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante la FGR para que se investigue el origen del dinero y a los involucrados en los videos, así como su procedencia.