José Antonio Román

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de agosto de 2020, p. 3

El prolongado abandono en investigación y producción de vacunas en el país, que se inició con el presidente Vicente Fox hace 20 años, tardará mucho tiempo en revertirse, pues aun cuando se otorgaran fuertes apoyos financieros a los desarrollos nacionales de un biológico contra el Convid-19, tardarían mucho tiempo en concretarse, estimó Gilberto Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav.

Señaló que debido a la emergencia el gobierno mexicano ha optado por las directrices de la Organización Mundial de la Salud de buscar alianzas para tener una vacuna internacional, pero confió en que pueda retomarse la investigación, producción y distribución de los biológicos, pues existe talento y laboratorios en el país, principalmente en las universidades.