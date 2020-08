El primero de esos videos, que circula en YouTube y del que nadie reconoce ni asume la paternidad, pero contiene imágenes concluyentes, no sólo documenta el método para obtener el voto de la mayoría de los legisladores (diputados, senadores y congresos estatales), sino que ha provocado un ataque de histeria entre los involucrados, que son muchos, a grado tal que ahora los panistas olvidaron la victoria cultural que cacareaban aquel 12 de diciembre y los tricolores ni por aproximación hablan de la espina vertebral de las reformas . De eso hoy no quieren saber absolutamente nada; se les acabó la memoria.

No son los únicos, pero el primero en aventar la papa caliente y lavarse las manos –sin resultados, desde luego– fue el ex senador y actual gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien de inmediato cesó a su secretario privado, Guillermo Gutiérrez Badillo, uno de los protagonistas del citado video. Así se cuidan las espaldas entre ellos. Otro, Rafael Caraveo Opengo, ya no sabe qué hacer, porque su protector, el calderonista Ernesto Cordero, no asoma ni las cejas, mientras el patético cuan cínico presidente blanquiazul, Marko Cortés, asegura que “nos atacan, pues está clarísimo que somos la alternativa… electoral”.

Bien lo dice el presidente López Obrador: el video muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba; ese dinero se usaba para comprar voluntades, conciencias, votos. Según la declaración de Lozoya, parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética, que tanto se promovió, se defendió en medios de comunicación, escritores, columnistas, intelectuales orgánicos. Todavía hace unos días unos intelectuales muy vinculados al régimen conservador y corrupto decían que había necesidad de construir un frente en contra de nosotros para que se regresara a los equilibrios que había en el Congreso; usaron la palabra contrapeso; pues eso era el contrapeso. No era contrapeso, eran los pesos .

Las rebanadas del pastel

