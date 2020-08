T

rump vuelve a las andadas contra México, cuando aún no se cumple un mes y medio de la almibarada visita a Washington que le hizo Andrés Manuel López Obrador. En realidad podría decirse que el desesperado aspirante a un periodo más en la Casa Blanca se tardó un tanto en mostrar su sabido perfil oportunista y ventajoso.

Ayer, en un acto de campaña en Yuma, Arizona, el rubio multimillonario retomó su cantaleta de campaña inicial: el vecino del sur ha de pagar el muro fronterizo que se construye por decisión de Washington. Lo hará, mencionó sin dar mayores precisiones, mediante un peaje (el cobro sería una cantidad pequeña ) a los vehículos automotores que crucen de México a Estados Unidos o un impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares en México.

El tema del muro fue negociado para su omisión durante la visita de López Obrador a la capital estadunidense. Se prescindió de una sesión periodística de preguntas y respuestas para evitar que un envite reporteril propiciara alguna declaración destemplada de Trump que colocara en entredicho al mandatario visitante. Pero a ambas partes les quedaba claro que ese silenciamiento sólo era una tregua que más temprano que tarde se rompería por las urgencias electorales de Trump, tal como ayer sucedió.

Así, acicateado por las tendencias que muestran a la cabeza de las preferencias electorales al demócrata Joe Biden, Trump pasó a su fase antimigrantes: imponer el citado peaje es desconsiderado y mermar el monto de las remesas enviadas a México afectaría uno de los rubros que sostienen la economía nacional, a tal grado que el propio presidente López Obrador las ha considerado una bendición reactivadora aun antes de la etapa pandémica, pues en 2019 se estimó en 35 mil millones de dólares el monto de esos despachos (https://bit.ly/3aAxmj3).