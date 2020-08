ás millones de seres humanos van a morir antes de que termine la pandemia del Covid-19. Ese es el sombrío mensaje de Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los filántropos más importantes del mundo, en una entrevista con The Economist de Londres. “La mayoría de estas muertes –dijo– no serían causadas por la enfermedad en sí, sino por la mayor presión sobre los sistemas de atención médica y las economías que ya antes estaban luchando por salir de la pobreza. También lamentó la politización de la respuesta al virus en Estados Unidos y la difusión de las teorías de la conspiración, algunas de las cuales lo implican, ambas han ralentizado los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad. Pero ofreció motivos de esperanza en el mediano plazo, prediciendo que para fines de 2021 una vacuna razonablemente efectiva estaría en producción, y una proporción suficientemente grande de la población mundial sería inmunizada para detener la pandemia en seco, cita The Economist. Gates ha pasado gran parte de su tiempo pensando en virus y vacunas, mucho antes de que el nuevo coronavirus fuera detectado por primera vez en Wuhan, en la provincia china de Hubei, a finales del año pasado.Han pasado varios años desde que advirtió que una nueva enfermedad que causaría una pandemia mundial era una cuestión de tiempo y pidió que el mundo celebrara juegos de gérmenes en la misma línea de juegos de guerra llevados a cabo por ejércitos. La fundación Bill y Melinda Gates ya ha comprometido más de 350 millones de dólares para hacer frente a la pandemia del Covid-19, gran parte de esa inversión se centra en reducir su impacto en el mundo en desarrollo. Pero se necesita más. Todos necesitamos gastar miles de millones para sacar la vacuna y detener la pérdida por billones de dólares que está causando el daño económico , diijo Gates, en su entrevista.

Fuera máscaras

En su mañanera de ayer, por otra parte, el Presidente instó a la Fiscalía General de la República a publicar de una vez toda la información que contiene el expediente Lozoya. Que la gente conozca todo el esquema de corrupción que se armó para conseguir votos para que el Congreso aprobara la reforma energética, incluyendo el video que es parte del testimonio del ex director de Pemex. Tambien dijo que si una consulta pública determina que los ex presidentes Peña Nieto y Calderón sean llevados a tribunales, que se haga, pero no quiere que parezca una venganza personal, porque ya perdonó a Calderón por haberle robado la Presidencia.

Ombudsman social

Asunto: tarjeta de adulto mayor

Soy una persona de 84 años, extravié mi tarjeta de adulto mayor, por lo que acudí al módulo que me corresponde a tramitar la reposición en octubre del año pasado. Ahí me aseguraron que a más tardar en marzo tendría la reposición. A la fecha no he recibido nada, el módulo de atención se encuentra cerrado y los teléfonos que señalan para informes nunca contestan. Qué daño están haciendo a la 4T esos servidores públicos responsables de esos trámites, que engañan y malinforman a la gente.

Mario Campos López/CDMX

Twiteratti

La derecha defiende más los gansitos y pingüinos que la vida de nuestros niños y niñas. ¡Son una oposición chatarra!

Hans Salazar@Hans2412

