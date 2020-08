Cabe saludar que se haya dado este diálogo en el que coinciden las voluntades y se complementan las experiencias de los tres poderes y de la Fiscalía, pues resulta incuestionable que el sistema judicial padece graves lacras, rezagos, incompetencias y disfuncionalidades. Estas fallas dificultan el combate a la corrupción y la reconstrucción del estado de derecho que los ciudadanos exigen y constituyen pilares centrales del proyecto de nación impulsado por el partido gobernante; de manera adicional, generan en la población hondos sentimientos de desánimo y escepticismo. En efecto, la gran mayoría de los mexicanos no cree en la justicia, y tiene fundadas razones para no hacerlo, pues el acceso a ella se encuentra vedado para la mayor parte de ellos. Como se puntualizó durante el encuentro de ayer, está claro que la Cuarta Transformación no podrá avanzar en sus objetivos mientras no se concrete una profunda reforma del sistema judicial. Asimismo, sería incongruente buscar la regeneración de la vida pública mientras se deja intacto un entramado institucional que, en su configuración actual, resulta tan insensible a las demandas y necesidades de la ciudadanía, como susceptible a la corrupción y a todo género de irregularidades.

Aunque la experiencia histórica ha mostrado que ninguna legislación resuelve por sí misma los grandes problemas sociales, es indudable que discutir, enriquecer y aprobar la reforma elaborada por el ministro Zaldívar y adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador supondrá un importante paso en la dirección correcta para dar al país legalidad, institucionalidad y funcionalidad judicial.