Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de agosto de 2020, p. 25

Buenos Aires. El ex presidente Mauricio Macri envió un mensaje desde Suiza en el cual dice sentirse orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para gritar basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad , como escribió en su cuenta de Twitter, en referencia a las marchas en esta capital y ciudades del interior realizadas por militantes de su alianza Juntos por el Cambio (JpC), que algunos medios de comunicación aliados al ex mandatario calificaron de multitudinarias , lo que no fue así.

Macri participó este martes en una reunión virtual con parte de la dirigencia de la derechista JpC, que decidió dirigir una carta al presidente Alberto Fernández para que retire el proyecto de reforma judicial que se debate en comisiones del Senado, y que es rechazada por estos opositores sin haberla leído, como han admitido varios.

Esto ocurre en momentos en que es citado a indagatoria el secretario privado de Macri, Darío Nieto, por la causa del espionaje ilegal, y Susana Martinengo, quien trabajaba para el ex presidente y que aparece hablando con el grupo de espías ya identificados por un juez federal. También se investigará a otros 21 espías, varios de ellos ligados a la ex ministra de Seguirdad Patricia Bullrich.

La reunión virtual de JpC se realizó en un ambiente de tensión por varias ausencias importantes, como la del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo no estar de acuerdo con las marchas, aunque aseguró respetar otras decisiones, en momentos en que esta capital encabeza, de acuerdo con el número de habitantes– la cifra más alta de muertos y contagiados por Covid-19, aunque ya se han flexibilizado muchas actividades.