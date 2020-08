David Castellanos Terán

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de agosto de 2020, p. 27

Tampico, Tamps., Aproximadamente mil pescadores de la colonia Morelos, en Tampico, se manifestaron en contra del gobierno federal porque no ha liberado el subsidio del diésel marino en apoyo a los armadores de embarcaciones camaroneras.

Los manifestantes exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoye a quienes han abastecido los barcos que, sin embargo, no podrán salir a pescar hasta el 15 de septiembre, cuando termine la veda para la captura del crustáceo.

Los trabajadores del mar que residen en la zona compartida entre Tamaulipas y Veracruz (colonias Cascajal, Zona Centro y Morelos) bloquearon la calzada Blanca, en la colonia Morelos, y las vías del tren para demandar al gobierno federal que los apoye como antes.