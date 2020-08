No hubo velorio ni misa porque no estaba bautizada. Sólo acudieron los familiares más cercanos. A las cinco de la madrugada empezaron a cavar la pequeña fosa; una hora después empezó a llover y a la medianoche, mientras el agua seguía cayendo, la niña fue sepultada.

Mejía Morales tuvo una destacada militancia en movimientos de izquierda en Guerrero. Participó en el Partido Comunista, en el Partido de la Revolución Democrática, y en Morena. Además, fue miembro del Consejo Guerrerense de Resistencia Indígena, Negra y Popular, y recientemente asesor en el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas.

Falta de información en comunidades indígenas

El director de Tlachinollan denunció que en la región de la Montaña hay una crisis de salud. En mayo se instalaron filtros sanitarios en algunos municipios, entre ellos Tlapa de Comonfort, pero para junio ya los habían quitado .

Además, no existe autoridad que informe sobre las medidas que se han tomado ante la emergencia sanitaria, como el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos.

La gente de la Montaña no cree que se enferme de Covid-19 porque no hay pruebas clínicas ni datos que digan la causa de tantas muertes; se puede decir que hay una negativa a aceptar la muerte por coronavirus, y por eso no hay cuidados , añadió.

El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que en Guerrero las defunciones han mostrado una tendencia a la baja en agosto, con una tasa de 23.57 de incidencia de casos activos estimados, por debajo de la media nacional .

Datos oficiales refieren que Guerrero suma a la fecha 13 mil 440 contagios de Covid-19, mil 558 defunciones y 9 mil 542 recuperados, así como 710 casos activos.

En tanto, el mandatario estatal, Héctor Astudillo, destacó que el jefe de su oficina, Alejandro Bravo Abarca, le informó que la entidad recibió 100 mil cubrebocas, 30 mil caretas y 20 mil pares de guantes; además, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó 5 mil pruebas serológicas para detección del virus.

Astudillo Flores reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional su apoyo en materia de seguridad y para enfrentar la pandemia. Resaltó que el lunes se dio de alta a pacientes del Hospital Regional Militar de la 35 Zona Militar.