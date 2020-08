Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de agosto de 2020, p. 20

Juan Ignacio Fernández Carbajal, como director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, fue el encargado de diseñar el proyecto para prorrogar hasta 2094 el fin de la concesión del principal puerto de Latinoamérica. El aval fue firmado a su vez por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado.

Con el objetivo de fomentar y brindar las condiciones necesarias que generen certidumbre financiera y operativa de las empresas interesadas en invertir en la ampliación natural del puerto de Veracruz, que concluiría su última etapa en 2030, Fernández Carbajal pidió la prórroga de la concesión, según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2018.

Con el cambio de administración, Fernández Carbajal –hermano del presidente de Fomento Económico Mexicano (Femsa), José Antonio Fernández Carbajal, apodado El Diablo– salió de la API-Veracruz.

En enero de 2019 el gobierno federal –accionista mayoritario de las API federales, como la de Veracruz– contrató en su lugar a Miguel Ángel Yáñez Monroy. Dicho relevo fue avalado por Raquel Buenrostro cuando aún estaba a cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así consta en los registros de asambleas de la empresa referidos en el Registro Público de Comercio (RPC).

La API de Veracruz se creó en 1994, como un continuo del Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas de Gortari, cuya administración consistió en vender bancos y empresas estatales a la iniciativa privada. El acta constitutiva subraya que 99.8 por ciento de acciones del capital fijo de la empresa es propiedad del Estado mexicano.

Jaime Corredor Esnaola fue la otra parte accionista. En ese momento, 15 de diciembre de 1993, firmó a título personal y luego, en la administración de Ernesto Zedillo, fungió de director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). De la información pública de asambleas, que se reportan al RPC en su formato electrónico, no se detalla cambio alguno en este reparto accionario, que consideró como particular al ex funcionario.