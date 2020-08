Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de agosto de 2020, p. a11

La calidad de juego en la Liga Mx mejorará sustancialmente si el futbolista respeta el trabajo del árbitro, si no simula ni dramatiza y deja de quejarse de todo y contra todo, opinó Manuel Lapuente, quien en su larga trayectoria dirigió a varios equipos y a la selección nacional. Si cometiste la falta, ¡pues aguánte-se cabrón!, nada de esconderse o protestar; eso no es bueno , precisa.

Tras disputarse las primeras cinco fechas del torneo Guardianes 2020, las críticas hacia la labor de los silbantes van en ascenso. Las más fuertes ocurrieron al término del choque entre Toluca y Tigres, cuando los técnicos José Manuel de la Torre y Ricardo Ferretti reprobaron las fallas, las visitas a la panta-lla del VAR y el desempeño en general de Jorge Isaac Rojas.

“Al silbante hay que ayudarlo dejando que haga lo suyo. El jugador debe entrar a la cancha con la idea bien asimilada y diciéndose: ‘con el árbitro no quiero nada’. Me costó tiempo recapacitar y concluir lo que le estoy diciendo, pero así debe ser. No obstante, los errores seguirán dándose porque son humanos”, señala.