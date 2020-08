▲ He aprendido que mi actitud es lo único que realmente puedo controlar , señaló la artista Delphine Boël al presentar su exposición Attitude en la galería Guy Pieters, ubicada en Knokke, ciudad costera de la región flamenca. La escultora de 52 años es hija del rey Alberto II de Bélgica, quien no admitía que es su progenitor. Las obras que se exhiben hasta el 13 de septiembre fueron realizadas entre 2013 y 2019, durante los años de la batalla legal de la creadora para obtener el reconocimiento oficial de su parentesco con la realeza belga, que concluyó a principios de 2020 con una prueba de ADN que demostró la paternidad del monarca. Por medio de este cuerpo de obra comparto con el espectador mi forma de lidiar con los retos de mi vida , expresó. Las obras, que consideró muy íntimas y que tal vez no vuelva a exhibir nunca más, son textos de su diario y poesía con ilustraciones, en las que capto los pensamientos más profundos sobre el mundo que me rodea . Foto Afp