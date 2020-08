En México son muchas las diferentes narrativas y acciones con las que se educa a las niñas, las cuales vemos como muy normales . Tal es el caso, recordó la socióloga, de lo ocurrido recientemente con el senador Samuel García, quien le dijo a su esposa, que mostraba parte de las piernas, la frase machista: ‘Me case contigo pa’ mí, no pa’ que andes enseñando’.

La agenda fue articulada gracias al apoyo de la Fundación Girl Up, de la Organización de Naciones Unidas, explicó Cárdenas.

Desnormaliza la desigualdad de género es el segundo de cuatro foros organizados por MIA Co-Growing, espacio fundado por la socióloga Ana Cecilia Cárdenas y la maestra en administración pública Marisse del Olmo. El primer encuentro, titulado La brecha no es normal, se realizó en mayo pasado, también en la cuenta de Facebook de esa organización. En este segundo foro, que contó con la traducción en lengua de señas mexicana, la idea fue reflexionar sobre las raíces y orígenes de la desigualdad de género, la crianza sexista y dispareja entre niñas y niños , explicó Cárdenas en charla con La Jornada.

Para cambiar todo ello, lo primero que debemos hacer es visibilizarlo, mencionarlo, concientizarlo, para de ahí tomar otras acciones y poner en marcha políticas públicas . Ahora, agregó, hay mucho interés de las nuevas generaciones en reflexionar sobre esos temas, vienen con otra mentalidad ; sin embargo, destacó Cárdenas, “todavía hay un largo camino por recorrer.

“La cuestión es de raíz, desde la convivencia y la enseñanza familiar y escolar hasta las caricaturas, las telenovelas y la educación romántica de las películas de Disney. En las escuelas se puede empezar desde el uso del uniforme. Debemos dejar de etiquetarnos, ése es uno de los grandes errores que se cometen y que provoca desigualdad.

Lo que muchas veces falta a las niñas y mujeres son otro tipo de ejemplos a seguir, que no generen desigualdad y que impulsen el talento femenino, para que entre nosotras mismas reconozcamos en lo que queremos convertirnos.

México sigue siendo un país extremadamente machista y sexista, reiteró Cárdenas. Con las recientes manifestaciones de mujeres ha habido ciertos avances, pero falta mucho. Algo que caracteriza también a las nuevas generaciones de feministas es que no se van a dar por vencidas. Quieren cambiar todo, desde cómo nos educan hasta lo profesional y social. Hoy las mujeres se dieron cuenta de que juntas son más fuertes y que están informadas 10 veces más que antes. Hoy el gobierno del país se enfrenta con un movimiento feminista al que no tenía profundamente considerado en su agenda social y que no esperaba que se manifestara de esa manera .

Entre las niñas, jóvenes y adultas participantes en el foro estuvieron Marion Reimers, Daniela Flores Serrano, Janina Cuevas, Jessica Marjane, Marcela Sylveira, Sofía J. Brega, Coty Camacho, Maryangel García-Ramos, Romina Sacre, Paula Villaseñor, Ofelia Fernández, Leonora Milán, Alexandra Haas, Lila Downs, Mónica Moreno, Isis Hernández Santos, Jimena González, Marcela Kineret, Sofía Molina, Ximena Álvarez, Bita Aranda y Julie Escobar.

MIA Co-Growing fue diseñado para generar conexiones entre mujeres, con el fin de desarrollar su crecimiento personal y profesional, buscando sumar esfuerzos para crear un impacto positivo en la sociedad.