Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de agosto de 2020, p. 30

Docentes de 204 centros comunitarios que ofrecen servicios de educación inicial y prescolar a casi 13 mil niños en las zonas más marginadas de la Ciudad de México pidieron apoyo al gobierno capitalino para sobrevivir a la pandemia de Covid-19, pues sólo reciben cuotas simbólicas de los padres de familia, que se han reducido ante la falta de ingresos.

En un pliego petitorio solicitan que en el corto plazo se les otorguen bonos contra el hambre, como propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a todo el personal registrado, así como equipos de cómputo para facilitar las clases en línea y la condonación del pago de derechos del agua en lo que va del año.

El próximo lunes se tiene programado el inicio del ciclo escolar 2020-2021, pero estimaron que, del total de centros comunitarios, 20 por ciento no podrá otorgar el servicio, ya sea porque no cuentan con el equipo mínimo indispensable o porque los niños no se reinscribieron ante la falta de ingresos de sus padres.