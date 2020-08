José Antonio Román

Periódico La Jornada

Martes 18 de agosto de 2020, p. 13

Durante la pandemia de Covid-19, el grupo demográfico de mujeres académicas a cargo de personas menores de cinco años reportó una baja de 40 por ciento por semana del tiempo que dedican a la investigación, convirtiendo a este grupo como uno de los más afectados en el ámbito científico, señaló Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).