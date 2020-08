Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

El gobierno mantiene conversaciones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y, de concretarse, en 15 días se anunciaría un plan de reactivación económica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería una propuesta conjunta de proyectos de infraestructura con el objeto de impulsar la industria de la construcción, toda vez que quedaron pendientes obras antes de la pandemia.

Durante su conferencia, López Obrador sostuvo que hay datos que reflejan el inicio de la recuperación económica, enfatizando en el reporte de la inversión extranjera directa que, a pesar de la crisis, no resintió una caída: estamos igual que en el semestre anterior y el año pasado, no hubo efecto negativo. De igual forma, en agosto se inició la generación de empleos con 50 mil nuevas plazas laborales .

Acusó a los conservadores de no conceder ningún reconocimiento a su estrategia que optó por no endeudar más al país y apoyar a sectores populares. “Nuestros adversarios están muy molestos por otras cosas, no nos aceptan nada, pero –ofrezco disculpas por las comparaciones– si se compara a México con España, y ofrezco disculpa a los españoles, en las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor. Nuestros adversarios no van a aceptar nada”, porque están molestos por los cambios.