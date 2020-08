En la auditoría 503 sobre subrogación de servicios médicos al personal de Pemex , de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en la paraestatal no se formalizaron tres contratos de servicios médicos subrogados realizados ese año, con un presupuesto ejercido de 116 millones 903 mil pesos, por lo que se careció de un instrumento jurídico que regulara dicha prestación .

Además, en ese año, el órgano fiscalizador detectó que en los hospitales de la paraestatal se expidieron casi 17 mil recetas por 4.7 millones de pesos que no contaron con la firma del médico.

En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no se formalizaron tres contratos por esta prestación, lo que causó un daño al erario de casi 117 millones de pesos, más siete convenios que se dieron por adjudicación directa por un monto de 195.5 millones de pesos, que debieron someterse a licitación pública.

Otra de las inconsistencias halladas fue que, ese mismo año, de los siete contratos de servicios médicos subrogados por 195 millones 562.9 mil pesos que se dieron por adjudicación directa y se justificaron como caso fortuito, Pemex no acreditó la realización de investigaciones de mercado ni se fundó ni motivó el caso fortuito, por lo que dichos procedimientos debieron realizarse por licitación pública .

Además, por la adjudicación directa de un contrato de medicamentos en 2015, por 14 millones 766 mil de pesos, Pemex no fundó ni motivó el caso fortuito, por lo que el procedimiento debió realizarse con una licitación pública .

Se determinó también que 16 mil 916 recetas por 4 millones 764.8 mil pesos no contaron con la firma del médico o ésta no se correspondió con la registrada en los documentos de rúbricas de doctores autorizados para su emisión, así como que 3 mil 911 recetas, por 836.4 mil pesos fueron firmadas por galenos no aprobados.