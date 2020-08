Si se atienden los elementos que aporta el citado video (en el que los contadores del dinero son Guillermo Gutiérrez Badillo, quien en aquel entonces trabajaba para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y ahora funge de secretario particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y muy ligado al también panista José Luis Lavalle Maury), los legisladores maiceados (muchos de ellos famosos no por su trabajo parlamentario, sino por su inagotable capacidad de buscar, y encontrar, moches por doquier) entregaron la soberanía energética por cacahuates, sin importarles las consecuencia para la nación. Y de esa manada de corruptos varios terminaron de gobernadores, los mismos que hoy se la pasan reclamando por todo.

Entonces, se divulgó el primero de las casi dos docenas de videos comprometedores prometidos por el ex director de Petróleos Mexicanos, aunque ahora unos intenten negar la paternidad, otros lo reconozcan como prueba legal, algunos más nieguen su existencia y los involucrados no sepan qué hacer.

En vía de mientras, La Jornada (Eduardo Murillo) lo informó así: En una cuenta de YouTube, registrada con el nombre Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio, se subió un video en el que se aprecia a Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, revisar varias bolsas de plástico transparente con fajos de billetes de 200 y 500 pesos, contarlas y luego meterlas en una maleta negra. La acción se desarrolla en una pequeña oficina del nuevo edificio del Senado. En el video se ve a tres hombres con trajes negros y camisa blanca que intervienen en el conteo del dinero, pero no se refieren en ningún momento a cuál sería el destino del efectivo. Fuentes de la Fiscalía General de la República aseguraron que este video no forma parte de las pruebas aportadas por el ex director general de Pemex en la denuncia que presentó la semana pasada sobre posibles actos de corrupción que implican a ex legisladores y dirigentes partidistas .

Las rebanadas del pastel

Y lo que falta, como en el caso de Etileno XXI. Se va a poner bueno.

