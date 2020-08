E

l gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cesó a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo. Cometió la inexcusable torpeza de dejarse grabar. Es uno de los personajes que aparece en un video que circula en redes sociales recibiendo bolsas de plástico llenas de billetes. El otro protagonista es Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado. “Con relación al video difundido el día de hoy en redes sociales –dice el gobernador panista– en el que aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los actos supuestos de esa persona. Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente”. ¿Y qué dice el cesado? Nada. Tiene que cargar con las culpas del jefe, que además lo debe haber regañado en forma horrible por dejarse grabar. Hay pánico entre los ex senadores panistas que votaron por la reforma energética después de que Emilio Lozoya revelara que los votos fueron comprados a punta de billetazos. Supuestamente el video fue puesto en circulación por Juan Jesús, hermano de Emilio, pero ya los abogados dijeron que no tiene nada que ver en ese asunto. Sin embargo, no es dicha grabación lo que más preocupa a los embarrados, sino otro que supuestamente entregó Lozoya a la Fiscalía General de la República. No es difícil entender lo que está ocurriendo. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray ordenaron grabar las entregas de dinero, fue la manera de asegurarse de que no se los llevaran al baile, es decir, que se embolsaran los billetes y votaran en contra de la reforma. ¿Puede subsistir la reforma energética con un origen delincuencial?

Los negocios de Odebrecht